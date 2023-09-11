TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliği, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca depremzedelerin sorunlarını dinledi ve deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu Adıyaman'da ziyaretlerinde bulundu.

Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek Vali Osman Varol'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Belediyesine geçen Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına giden Karaismailoğlu, partilerle bir araya gelerek, onlarla bir süre sohbet etti.

Konteyner kentleri de ziyaret eden Karaismailoğlu, depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Karaismailoğlu, konteyner kenti ziyareti sırasında, AA muhabirine, depremlerden etkilenen illeri eskisinden daha iyi hale getirmek için yoğun gayretlerin devam edeceğini söyledi.

Depremin izlerinin ortadan kaldırılması için bazı yasal düzenlenmelerin yapılması gerektiğini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Hep baştan beri söyledik, burada geri getiremeyeceğimiz tek şey kayıplarımız. Onun dışında inşallah Adıyaman'ı ve depremden etkilenen diğer şehirlerimizi eskisinden daha iyi hale getirmek için yoğun çabamız, gayretimiz devam edecek. Tabii ki böyle depremin izlerini ortadan kaldırmak için bazı yasal kanunların, düzenlemelerin yapılması gerekiyor. İnşallah onu da ilgili idarelerle bakanlıklarla koordinasyon sağlayıp Büyük Millet Meclisi'nde de komisyonumuzun çalışmalarıyla birleştirerek, orada yapılabilecek kolaylıkları ve hızlandırma işlemleriyle gerekli kanunları hızlı bir şekilde çıkarmak için çalışmalarımıza, yardımlarımıza devam edeceğiz inşallah."

Depremler sonrası Adıyaman'da koordinatör olarak görev aldığını hatırlatan Karaismailoğlu, "Adıyaman bizim için çok önemli. 100 gün içerisinde burada sürekli kalarak Adıyaman'ın sorunlarını çözmeye çalıştık. Tabii 6 Şubat depremi dünyanın en büyük felaketi. Buradan en çok etkilenen illerimizin başında Adıyaman geliyor. Bugüne geldiğimizde 7 ayın üzerinde bir süre geçti, çok önemli aşamaları geçtik. Çadırlar ortadan kalktı, artık vatandaşlarımız konteyner kentlerde geçici barınma alanlarında yaşamlarını idame ediyor. Kısa zamanda kalıcı konutların teslimi için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Takiplerimiz devam ediyor her geçen gün bir önceki günden daha iyi oldu. Bundan sonra daha da iyi olacak inşallah." dedi.