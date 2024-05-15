TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, cezaevi anısını anlattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), başkanlık kürsüsünde yaptığı konuşmalarla sık sık gündem gelen DEM Parti Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, bu kez de cezaevi anısını anlattı.

DEM Partili Önder, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde, 76 hükümlü ve personelin zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınmasına ilişkin konuştu.

"YÜZDE 99'U TAVUKTANDIR"

Cezaevi anısını anlatan Önder, "Sayın Sümeyye Boz, Diyarbakır'daki cezaevinde görevliler ve mahkumların zehirlendiği bilgisini verdi. Yüzde 99'u tavuktandır. 2019'da yattım. Haftada 1 defa tavuk çıkardı. Hücrelerden bağırırdık birbirimize, 'Elindeki tavuğun, tavuğun neresi olduğunu teşhis eden var mı?' diye. Bakıyorum, tavuğun anatomisinde böyle bir parça yok." ifadelerini kullandı.