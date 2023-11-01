TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, gazetecilere yönelik baskıya tepki gösterdi

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Anayasa'nın yok sayıldığı, yasaların uygulanmadığı, hukuk devleti çatısı altında özgür basının susturulmaya çalışıldığı ülkemde; gazetecilere yönelik baskı, sansür, gözaltı sopası ile Tolga Şardan gibi cesur gazetecileri yıldırma çabaları nafile... Bu dönemde mızrak çuvala sığmaz" dedi.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Karaca'nın bugün X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Anayasanın yok sayıldığı, yasaların uygulanmadığı, hukuk devleti çatısı altında özgür basının susturulmaya çalışıldığı ülkemde; gazetecilere yönelik baskı, sansür, gözaltı sopası ile Tolga Şardan gibi cesur gazetecileri yıldırma çabaları nafile... Bu dönemde mızrak çuvala sığmaz."