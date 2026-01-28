TBMM Başkanvekili Bozdağ, Yozgat'ta kayınvalidesi Yeter Dinç'in cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, vefat eden kayınvalidesi Yeter Dinç'in Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Dolak köyündeki cenaze törenine katıldı.

Bir süredir tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde 84 yaşında vefat eden Yeter Dinç'in cenazesi, yakınları tarafından Dolak köyü camisine getirildi.

Dinç'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Dinç'in yakınları ve Bozdağ'ın yanı sıra Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Bozdağ, defin sonrası taziyeleri kabul etti.