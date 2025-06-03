TBMM Başkanlığı Seçiminde İlk Turda Gerekli Oy Sayısına Ulaşılamadı

TBMM Başkanlığı Seçiminde İlk Turda Gerekli Oy Sayısına Ulaşılamadı
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TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda gerekli 400 oya ulaşılamayınca ikinci tur oylamaya geçildi. İlk turda Numan Kurtulmuş 305 oy aldı.

TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar gerekli 400 oya ulaşamadı, ikinci tur oylamaya geçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanlığı için seçim yapılıyor. İlk turda 549 milletvekili oy kullandı. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 305 oy, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 122 oy, İYİ Parti Milletvekili Cihan Paçacı 30 oy, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 60 oy, Yeni Yol Partisi Milletvekili Mehmet Karaman 31 oy aldı. Bir oy boş kullanıldı. 10 oy da geçersiz kullanıldı.

İlk turda adaylar TBMM Başkanı seçilmek için gerekli üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuna ulaşamazken, birinci tur sonrası ikinci tur oylamaya geçildi.

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Genel Kurulu'na gelerek oy kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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