TBMM Başkanlığı Seçiminde Birinci Tur Oylaması Sonuçlandı

TBMM Başkanlığı Seçiminde Birinci Tur Oylaması Sonuçlandı
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TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar, gereken 400 oya ulaşamadı. 549 milletvekilinin oy kullandığı oylamada, AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 305 oy aldı. İkinci tur oylama için hazırlıklar devam ediyor.

TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar, seçilebilmek için gerekli 400 oya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 549 milletvekili oy kullandı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 305, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 122, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 50, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 30, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 31 oy aldı. Bir oy boş kullanıldı, 10 oy geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna, yani 400 oya ulaşamadı.

İlk tur oylama sonrası, Meclis Başkanı seçimi için ikinci tur oylamaya geçildi.

Seçimler için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da Genel Kurul Salonuna geldi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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