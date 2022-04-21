TBMM Başkanı Şentop'u küplere bindiren "Trol" özür mesajı yayınladı

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın kimlik bilgilerini sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle önceki gün tutuklandı. Tutuklama haberinin ardından Twitter'daki sosyal medya fenomenlerinden 'Cumhur Frankfurt' isimli kullanıcı, TBMM Başkanı Şentop'u etiketleyerek "Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış" paylaşımı yaptı.

"TERBİYESİZLİK YAPMA"

Sakin yapısı ile tanınan Şentop bu tweet'e tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Şentop, paylaşımında, "Terbiyesizlik yapma. Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Sureti haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen" ifadelerini kullandı.

"SAHİBİYLE GÖRÜŞ' DEDİLER"

Dün de konuyla ilgili konuşan TBMM Başkanı, "Bu konuyu kapatmayacağım. Ankara küçük yer. Kimin kimin adamı, kimin sahibi olduğunu biliyor. Milletvekili arkadaşlarımdan arayanlar oldu. Dediler ki; 'Sahibiyle görüş" dedi.

ŞENTOP'TAN ÖZÜR DİLEDİ

Olayın yankıları sürerken "Cumhur Frankurt" adlı hesabın kullanıcısından yeni bir paylaşım daha geldi. Şentop'tan özür dilediğini söyleyen fenomen, "Az önce Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'u arayarak kendilerine Cumhur Frankfurt'a has üslup konusunda haddimi aştığımı ve hiçbir taraf ile bağlantılı olmadığımı ifade ettim. Sağolsunlar, büyüklük ve anlayış gösterdiler. Sadece tenhada özür dilemeyeyim istedim" ifadelerini paylaştı.

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