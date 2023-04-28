TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA 12. Genel Kurulunun açılışını yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Üzerimize düşen en büyük görev Türk dünyasının köprülerini çoğaltmak, birbirimize yakınlaşmak ve beraber çalışmaktır." dedi.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurulu, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

TÜRKPA Dönem Başkanlığını devralan TBMM Başkanı Şentop, Genel Kurulun açılış konuşmasında, TÜRKPA'nın mevcudiyetinin ortak aydınlık gelecek için kendilerine umut verdiğini, bugün gelinen noktaya ulaşmak için uzun yıllar çalıştıklarını ve önemli bir mesafeler katettiklerini söyledi.

Yaptıkları işleri yeterli görmediklerini ifade eden Şentop, "Gelecekte daha az zamanda daha büyük işler yapmak azim ve kararlılığındayız." diye konuştu.

TÜRKPA'nın bu yıl 15. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını anımsatan Şentop, Genel Kurula ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

TÜRKPA üyelerini kan bağı, kültür, dil ve tarihi sorumluluğun bir araya getirdiğini belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Üzerimize düşen en büyük görev Türk dünyasının köprülerini çoğaltmak, birbirimize yakınlaşmak ve beraber çalışmaktır. Gelecek on yıllarda, geçmiş on yıllarda yapılanlardan çok daha fazlasını yapmaya, aynı yolda omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Askeri-siyasi tarihin en büyük Avrupalı stratejistleri, Türk halklarının yaşadığı coğrafyayı dünyanın kalbi olarak nitelendirdiler. Bizler, yaşadığımız coğrafyada gerçek manada muktedir olamazsak, elbette dünyanın anahtarını ele geçirmek isteyen güçlerin mücadelesi halklarımızın kaderini çizecektir. Gerçek manada muktedir olmak için iktisadi, bilimsel ve kültürel anlamda üreten ülkeler olmak zorundayız. Kendi gücünü inşa edemeyen ülkelerin, dünyanın büyük sınamalardan geçeceği 21. yüzyılda büyük felaketlere uğraması kuvvetle muhtemeldir."

"Yaşanan krizler karşılaşılabilecek sınamaların bir başlangıcı"

Şentop, Türk halklarının kendi gücünü oluşturmak için eğitimde, bilimde ve üretimde dünya sahnesinde en önde olması gerektiğini vurgulayarak, son yıllarda dünyada Türk devletlerinde ve çevresinde yaşanan krizlerin gelecek yıllarda karşılaşılabilecek sınamaların bir başlangıcı olduğunu söyledi.

Dünya genelinde gıda, su ve başka ihtiyaçların karşılanmasında büyük güçlükler yaşanmasının beklendiğini anlatan Şentop, "Bu durum, küresel ve bölgesel dengeleri değiştirebileceği gibi istikrarsızlığa, savaşlara ve büyük nüfus hareketlerine yol açabilir. 'Birlikten kuvvet doğar' sözünde olduğu gibi karşımıza çıkacak güçlüklere ortaklaşa yanıt verebildiğimiz ölçüde güçlü olacağız. Sınır aşan krizleri güç birliği yaparak kontrol altına alabilirsek 21. yüzyıla gerçek manada damgamızı vuracağız." değerlendirmesini yaptı.

Şentop, KKTC'nin TÜRKPA'da gözlemci üye olmasıyla daha güçlü ve daha kapsayıcı olarak çalışmalara devam edileceğini de vurguladı.

Bugünün dünyasının adaletsizliklerle dolu olduğunu dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"Haksızlığa ve zulme uğrayanlar arasında Türk halkları ve Müslüman toplumlar önemli bir yer tutmaktadır. Üstelik oryantalizm, İslamofobi ve Türkofobinin ürünü olan propaganda endüstrisi, mağdur toplumları suç kaynağı gibi tasvir etmektedir. Süregelen ve yeni ortaya çıkan krizler, merkezde yer almayan ülke ve toplumları günah keçisi olarak tasvir eden, yaşanan sorunlar için suçluyu dışarıda arayan propaganda makinesini güçlendirecektir. Bu karamsar tablo ve eğilimler, zaten adaletsiz olan dünyanın daha adaletsiz bir hale gelebileceğine işaret etmektedir. Bizler, medeniyetimiz ve inancımız gereği, yalnızca kendi çevremiz için değil, dünya için adalet arayışındayız."

Daha adil bir dünya istediklerini vurgulayan Şentop, geleneksel diplomatik girişimlerin yetersiz kaldığı noktalarda, parlamenter diplomasi ile çözüme ulaşılabileceğini söyledi.

"Ülkeler birbirleriyle çok boyutlu bağlılık ilişkisi içinde"

TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna'da alevlenen ve bir yılı geride bırakan savaşın dünya ekonomisinin ne kadar hassas bağlarla birbirine bağlı olduğunu bir kez daha herkese hatırlattığına işaret ederek, ülkelerin birbirleriyle çok boyutlu bağlılık ilişkisi içinde olduğunu kaydetti.

Mustafa Şentop, "Bugün, Doğu Avrupa'da yaşanan savaş sona erse bile, her 5 yılda 400 milyon artan dünya nüfusu ve küresel iklim değişikliğinin tarımsal üretim ve su kaynakları üzerindeki etkileri gitgide açığa çıkacak bir küresel krizi haber vermektedir. 21. yüzyılda karşımıza çıkabilecek bu köklü sorunlar henüz kapımızı çalmadan tarım altyapımızı ve su kaynaklarımızı içinde bulunduğumuz yüzyılın gereksinimlerine uygun şekilde daha verimli kullanmak ve korumak için hazırlanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Geleceğin yalnız iktisadi değil, toplumsal ve kültürel olarak da imtihanlar getireceğini anlatan Şentop, "Öz kültürümüzü ve medeniyetimizi gelecek nesillere aktarabilmemiz ancak etrafımızı saran yabancı popüler kültür istilasına cevap verebilmemize bağlıdır. Kırım'da ve başka coğrafyalarda yaşayan Türk halklarının küresel güç mücadelesinin etkisi altında kalmasını kabul etmiyoruz. Kendi kültürleri ve benlikleri ile bağlı bulundukları devlete yararlı vatandaşlar olarak müreffeh bir geleceğe sahip olmalarını arzuluyoruz." diye konuştu.

"Güç dengesi birkaç devletin insafına bırakıldı"

Uluslararası sistemin 2. Dünya Savaşı sonrası güç dengesine göre birkaç devletin insafına bırakıldığını söyleyen Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sesi çok çıkan bazı lobiler uluslararası barış ve istikrarı tesis etme iddiasındaki devletleri esir almış haldedir. Dolayısıyla bu devletlerden beklenen arabuluculuk veya hakemlik görevi çoğu zaman hakkaniyete aykırı olarak icra edilmektedir. Bu durumu maalesef Karabağ konusunda güncel olarak bazı ülkelerin tavırlarında apaçık görmek mümkündür. Her ne kadar pek çok uluslararası denklemde bu gibi olumsuz tablolar karşımıza çıksa da başta gıda ve enerji alanları olmak üzere daha adil bir dünya düzeni için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu noktada, Karadeniz'deki tahıl koridoru ile uluslararası gıda güvenliğinin tesisi için gerek devletimizin duruşu gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızın kişisel gayretleri ile elde ettiğimiz başarılar, başka bölgelere müdahil olarak güçlerini ispatlamaya çalışan fakat dünya halklarının refahını hiçe sayan devletlere de örnek olmalıdır. Enerji güvenliği alanında Azerbaycan ve Kazakistan'ın bölge sınırlarını aşan ve küresel istikrara katkı sağlayan gayretleri uluslararası takdir toplamaktadır ve çok önemlidir."