TBMM Başkanı Şentop, Türkmenistan'ın bağımsızlık gününü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan'ın bağımsızlık gününü kutladı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, bağımsızlık günü dolayısıyla Türkmenistan Milli Konseyi Meclis Başkanı Gülşat Mammedova'ya tebrik mesajı gönderdi.

Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazanması münasebetiyle zatıalilerini ve kardeş Türkmen halkını en samimi dileklerimle tebrik ederim.

Dost ve kardeş ülke olarak gördüğümüz Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmaktan daima gurur duyuyoruz. Türkmenistan'ın geride kalan 30 yıllık süre zarfında her alanda gelişip güçlenmesini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu çerçevede, iş birliğimizi parlamentolar arasındaki ilişkilere de teşmil ederek daha da ilerletmeyi arzu ediyoruz.

Geçtiğimiz haziran ayında Kırgızistan'da düzenlenen TÜRKPA 11. Genel Kurul Toplantısı'nda kararlaştırıldığı üzere, 27-29 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek 12. Genel Kurul Toplantımız vesilesiyle zatıalilerini ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı, bu fırsattan istifade belirtmek isterim.

Bu vesileyle, zatıalilerine sağlık ve mutluluk, kardeş Türkmen halkına barış, refah ve esenlikler dilerim."