Meclis Başkanı Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı CHP'nin TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunmasının ardından Meclis Başkanı Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili siyasi parti gruplarını 1 Ağustos tarihinde olağanüstü toplantıya çağırdı. Cumhuriyet Halk Partisi, dün 120 imzayla TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunmuştu. TMBB BAŞKANI ŞENTOP, OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI Alınan bilgiye göre TBMM Başkanı Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, siyasi parti gruplarına yazı gönderdi. Şentop yazıda, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. Politika AA / İsmail Çimen Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Şentop Politika Haberler

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