TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü (3)

KKTC İLE 'İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ' İMZALANDITÜRKPA 12'nci Genel Kurulu'na davetli olarak katılan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

KKTC İLE 'İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ' İMZALANDI

TÜRKPA 12'nci Genel Kurulu'na davetli olarak katılan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin sonunda KKTC Cumhuriyet Meclisi ve TBMM arasında 'İş Birliği Protokolü' imzalandı. Görüşmenin ardından Şentop, "İlişkilerimizi daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum" dedi.