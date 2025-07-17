TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TSK Komuta Kademesini Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesini kabulünde, bölgedeki son gelişmeler, Türkiye'nin güvenlik öncelikleri ile "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamındaki çalışmalara ilişkin konuların ele alındığı bildirildi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Bakan Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu Meclis'te kabul etti.

Güler ve Komutanların, TBMM Başkanlığı görevine seçilmesi dolayısıyla Kurtulmuş'a hayırlı olsun dileklerini ilettiği kabulde ayrıca bölgedeki son gelişmeler, Türkiye'nin güvenlik öncelikleri ile "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin konular ele alındı.