TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, TBMM Başkanı Kurtulmuş, TİP Genel Başkanı Baş'ı kabul etti.

Kabul, Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleşti.