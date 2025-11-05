TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Taziye Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Mehmet Ali Şahin'e, babasının vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

TBMM Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, önceki dönem TBMM başkanlarından ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin'e, babasının vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu." ifadesi kullanıldı.