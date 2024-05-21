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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Çerkes Sürgünü anma mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Çerkes kardeşlerin hüznünü hissettiğini ve sürgünde hayatını kaybedenleri rahmetle anıp, torunlarının acılarını paylaştığını belirtti. Ayrıca, Büyük Çerkes Sürgünü'nü unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ana vatanlarından koparılmalarının 160'ıncı yılında, Çerkes kardeşlerimizin hüznünü derinden hissediyorum. Sürgün sırasında hayatını kaybeden masumları rahmetle anıyor, geride kalan torunlarının dinmeyen acılarını paylaşıyorum. İnsanlık tarihinin utanç vesikalarından biri olan Büyük Çerkes Sürgünü'nü unutmadık ve unutturmayacağız."

Kaynak: AA / Politika

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