TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Cahit Karakaş için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden eski Meclis Başkanı Cahit Karakaş için başsağlığı mesajı yayımladı ve merhuma rahmet diledi.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi 13. Başkanı Sayın Cahit Karakaş'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

