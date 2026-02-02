TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Berat Kandili mesajı Açıklaması
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan bu mübarek gecenin, insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in habercisi mübarek Berat Gecesi'nin, aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Seval Ocak - Politika