Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Berat Kandili mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan bu mübarek gecenin, insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in habercisi mübarek Berat Gecesi'nin, aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Seval Ocak - Politika
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi

"O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi"
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı

AK Partili isimden kritik çağrı! Türkiye iddiası hayli vahim
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi

"O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi"
Türkiye'yi sarsan cinayetlerin sırrı çözüldü! Katiller 70 yaşın üzerinde

Türkiye'yi sarsan ölümlerin sırrı çözüldü! Katiller 70 yaşın üzerinde
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar