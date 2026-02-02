TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Berat Kandili mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in habercisi mübarek Berat Gecesi'nin, aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.