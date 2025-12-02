Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'da İsmail Somoni Anıtı'na Çelenk Sundı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'da İsmail Somoni Anıtı'na Çelenk Sundı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan Milli Meclisi Başkanı Rüstem İmamali'nin daveti üzerine Duşanbe'deki resmi temasları çerçevesinde İsmail Somoni Anıtı'na çelenk bıraktı. Kurtulmuş'a, Türkiye'nin üst düzey temsilcileri de eşlik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsmail Somoni Anıtı'na çelenk sundu.

Kurtulmuş, Tacikistan Milli Meclisi Başkanı Rüstem İmamali'nin daveti üzerine geldiği başkent Duşanbe'deki resmi temaslarına başladı.

Dostluk Meydanı'ndaki İsmail Somoni Anıtı'na gelen Kurtulmuş'u Tacikistan Milli Meclisi Ekonomi ve İletişim Komisyonu Başkanı Davlatali Said, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Sodiq İmomi ve Duşanbe Belediye Başkan Yardımcısı Bahtiyar Şerifi karşıladı.

Kurtulmuş, Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ulusal Muhafız Alayı askerlerince taşınan ve üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı çelengi İsmail Somoni Anıtı'na bıraktı.

Kurtulmuş'a, Türkiye-Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar eşlik etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti törenin ardından Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Abdullah Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var

Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Türk Eczacıları Birliği uyardı! Bu kahvelere dikkat edin, ölüme sebep oluyor

Türk Eczacıları Birliği uyardı: Ölüme sebep oluyor
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı

AK Partili isimden gündem yaratacak çıkış: Öcalan fena duvara tosladı
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Peru'da heyelan sonucu 2 tekne battı: 12 ölü, 57 kayıp

Heyelan sonucu 2 tekne battı: 12 ölü, 57 kayıp
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.