TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'da İsmail Somoni Anıtı'na Çelenk Sundı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan Milli Meclisi Başkanı Rüstem İmamali'nin daveti üzerine Duşanbe'deki resmi temasları çerçevesinde İsmail Somoni Anıtı'na çelenk bıraktı. Kurtulmuş'a, Türkiye'nin üst düzey temsilcileri de eşlik etti.
Kurtulmuş, Tacikistan Milli Meclisi Başkanı Rüstem İmamali'nin daveti üzerine geldiği başkent Duşanbe'deki resmi temaslarına başladı.
Dostluk Meydanı'ndaki İsmail Somoni Anıtı'na gelen Kurtulmuş'u Tacikistan Milli Meclisi Ekonomi ve İletişim Komisyonu Başkanı Davlatali Said, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Sodiq İmomi ve Duşanbe Belediye Başkan Yardımcısı Bahtiyar Şerifi karşıladı.
Kurtulmuş, Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ulusal Muhafız Alayı askerlerince taşınan ve üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı çelengi İsmail Somoni Anıtı'na bıraktı.
Kurtulmuş'a, Türkiye-Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar eşlik etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti törenin ardından Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.