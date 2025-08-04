TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Siyasi Parti Grup Başkanvekilleri ile Görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında grup başkanvekilleri ile kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya çeşitli partilerin grup başkanvekilleri katıldı ancak toplantının içeriği hakkında açıklama yapılmadı.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile görüştü. Toplantıya; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya katıldı. 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulması planlanan komisyona ilişkin çalışmaların ele alındığı toplantı basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından açıklama yapılmadı.