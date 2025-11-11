TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'i Kabul Etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş'i kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş'i kabul etti" denildi.