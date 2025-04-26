TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus'un Cenaze Törenine Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Türkiye'yi temsilen katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a geldi. Kurtulmuş, Aziz Petrus Meydanı'na gelişinde Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) İtalyan Kardinal Pietro Parolin tarafından karşılandı. Kurtulmuş, tören alanında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'nın yanı sıra bazı mevkidaşları ve ülke temsilcileriyle görüştü. Kurtulmuş, törenin ardından Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine geçti. - VATİKAN