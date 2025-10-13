TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'da Üçlü Parlamento Toplantısına Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ' Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı' dolayısıyla bulunduğu İslamabad'da, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile 'Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı' kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun da yer aldığı görüşmede, Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye'nin üçlü iş birliğinin önemi vurgulandı.