TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Yönlendirme Komitesi toplantısına katıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik 152'nci Genel Kurulu kapsamındaki toplantıya katıldı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu kapsamındaki PAB Yönlendirme Komitesi toplantısına katıldı.
Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Genel Kurul gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıda, PAB Başkanı Tulia Ackson, PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ve Yönlendirme Komitesi üyeleri yer aldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan