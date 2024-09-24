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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova'da Meçhul Asker Anıtı'na Çelenk Bıraktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova'da Meçhul Asker Anıtı'na Çelenk Bıraktı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova'da resmi ziyaret sırasında Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Kurtulmuş, beraberindeki heyetle birlikte anıta kırmızı beyaz çiçekler bırakırken, Rusya'daki yetkililer tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Kremlin duvarı önündeki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kurtulmuş ile TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Alexander Bahçesi'ne geldi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Hapsirokov tarafından karşılanan TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Kremlin duvarı önündeki Meçhul Asker Anıtı'na geçti.

Kurtulmuş, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz çiçeklerden oluşan çelengi, anıta bıraktı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti daha sonra Moskova Kremlin Müzesi Devlet Tarih ve Kültür Müzesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika

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