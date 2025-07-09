TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti
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Numan Kurtulmuş, İbrahim Kalın ile terörsüz Türkiye sürecine dair sunum ve değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti. Kabulde, MİT Başkanı Kalın, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin TBMM Başkanımız Kurtulmuş'a kapsamlı sunum yaptı. Ayrıca kabulde, silahların teslim edilmeye başlanması ve sonrasında izlenecek yol haritası ile TBMM'de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan komisyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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