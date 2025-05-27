TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28 Mayıs 2025'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te bir araya gelecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi partisinin TBMM grubundaki makamında saat 13.00'de ziyaret edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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