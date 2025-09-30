TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Cumhurbaşkanı ile Görüştü
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok tarafından kabul edildi. Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, "Macaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tamas Sulyok'a nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyor; ziyaretimizin, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika