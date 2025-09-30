Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret için bulunduğu Budapeşte'de Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile bir araya geldi. Kurtulmuş, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok tarafından kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok tarafından kabul edildi. Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, "Macaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tamas Sulyok'a nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyor; ziyaretimizin, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

