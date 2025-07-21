TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic'i Ağırladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic'i resmi olarak kabul etti.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic'i kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic'i kabul etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika