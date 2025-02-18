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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito ile Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito ile Bir Araya Geldi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako tarafından kabul edildi. Kabule eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte katılan Kurtulmuş, nazik kabul ve samimi ev sahipliği için şükranlarını iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından kabul edildi.

İmparatorluk Sarayı'nda gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş ile Japonya İmparatoriçesi Masako da yer aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Japonya İmparatoru Majesteleri Naruhito ve İmparatoriçesi Masako tarafından kabul edildik. Nazik kabulleri ve samimi ev sahiplikleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika
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