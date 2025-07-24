TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Duran'ı Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Duran'ı Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı kabul ederek görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı kabul etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son

Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi

Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.