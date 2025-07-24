TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Duran'ı Kabul Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı kabul ederek görüşme gerçekleştirdi.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı kabul etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika