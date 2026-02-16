TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Çiftçi'yi kabul etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti. Görüşme hakkında TBMM'nin sanal medya hesabından bilgi verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika