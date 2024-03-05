TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak üzere geldiği Fildişi Sahili'nde temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Abdijan şehrinde, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile görüştü. - ABİDJAN