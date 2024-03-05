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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile bir araya geldi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak üzere geldiği Fildişi Sahili'nde temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Abdijan şehrinde, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak üzere geldiği Fildişi Sahili'nde temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Abdijan şehrinde, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile görüştü. - ABİDJAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Numan Kurtulmuş Fildişi Sahili Cezayir Diplomasi Politika Güncel Haberler

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