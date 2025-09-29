Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Budapeşte'de Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret ederek, enstitünün kültürel ilişkilere katkısını değerlendirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temasları kapsamında bulunduğu Budapeşte'de Yunus Emre Enstitüsü'nü (YEE) ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temasları kapsamında bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de YEE'yi ziyaret etti. YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Enstitünün Macaristan'daki faaliyetlerine ilişkin TBMM Başkanı Kurtulmuş'a bilgi verdi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kurtulmuş, tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Macaristan'da Enstitünün yürüttüğü çalışmaların iki ülke arasındaki kültürel ilişkilere büyük ölçüde katkı sağladığını vurgulayarak Macaristan'da yürütülen faaliyetlerden ve Macar halkının teveccühünden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
