TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Budapeşte'de Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temasları kapsamında bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de YEE'yi ziyaret etti. YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Enstitünün Macaristan'daki faaliyetlerine ilişkin TBMM Başkanı Kurtulmuş'a bilgi verdi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kurtulmuş, tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Macaristan'da Enstitünün yürüttüğü çalışmaların iki ülke arasındaki kültürel ilişkilere büyük ölçüde katkı sağladığını vurgulayarak Macaristan'da yürütülen faaliyetlerden ve Macar halkının teveccühünden duyduğu memnuniyeti ifade etti.