TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkanvekilleri ile Meclis Çalışmalarını Değerlendirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkanvekilleri ile Meclis Çalışmalarını Değerlendirdi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM başkanvekilleri ile bir araya gelerek Meclis çalışmalarını değerlendirdi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Tekin Bingöl, Pervin Buldan ve Celal Adan'ı kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Tekin Bingöl, Pervin Buldan ve Celal Adan'ı kabul etti. Kabulde, TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, başkanvekilleri ile Meclis çalışmalarını değerlendirdi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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