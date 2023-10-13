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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya Parlamento Başkanları ile Görüştü

P20 Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick ve Senato Başkanı Sue Lines ile bir araya geldi. Görüşmede parlamentolar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki iş birliği olanaklarının ele alındığı görüşmede, küresel gelişmeler de değerlendirildi.