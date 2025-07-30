TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKPM Başkanı ile Cenevre'de Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKPM Başkanı ile Cenevre'de Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de AKPM Başkanı Theodoros Rousopoulos ile yaptığı görüşmede, Gazze'deki insani krizin sona ermesi ve Türkiye'nin arabuluculuk çabalarının önemi üzerinde durdu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Theodoros Rousopoulos ile Cenevre'de bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6'ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Theodoros Rousopoulos ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, "Parlamentolar arası iş birliği ve küresel sorunlara karşı ortak duruşun önemini vurguladığımız görüşmede, Gazze'de süren insani krizin bir an evvel sonlandırılması ve kalıcı barışın tesisi için uluslararası toplumun adil, tutarlı ve sorumluluk sahibi bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade ettik. Ayrıca, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Türkiye olarak yürüttüğümüz arabuluculuk çabalarının bölgesel barış açısından taşıdığı önemi vurguladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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