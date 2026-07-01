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TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, raporunu Meclis Başkanı Kurtulmuş'a sundu

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, raporunu Meclis Başkanı Kurtulmuş'a sundu
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nun raporunu teslim aldı. Raporda çocukların suça yönelmesini önleyici mekanizmalar ve toplumsal katılım önerileri yer alıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nun raporu sunuldu.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesi ile çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonunun üyelerini kabul etti.

Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, hazırladıkları raporu Kurtulmuş'a sundu.

Kaynak: AA / Gazi Nogay
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