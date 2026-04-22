TBMM Başkanı Kurtulmuş'un CHP Genel Başkanı Özel'i kabulü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ara seçimin 8 vekilli olanına da 30 vekilli olanına da genişletilmiş bir ara seçime de, varsa gücünüz, niyetiniz hemen bu haziranda erken seçime varız. Milletin dediği olacak. Ben arkama milletin rüzgarını almışım. Anayasanın arkasına saklanıp anayasayı çiğnemeye çalışmasın kimse" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özel'i makamında kabul etti.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Özel, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Siyasi parti liderleriyle özel gündemle bir araya geldiğini, sonrasında da Meclis Başkanı Kurtulmuş ile görüştüğünü dile getiren Özel, görüşmede genel bir değerlendirmede bulunduğunu belirtti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de görüşlerini aktardığını söyleyen Özel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporu doğrultusunda atılması beklenen yasal süreçlerin gündeme geldiğini ifade etti.

Gezi Parkı davası hükümlüsü olan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın Meclis kütüğüne kaydedilmesi gerektiğini savunan Özel, "Anayasa Mahkemesi kararlarına birinci kademe mahkemesinin uymamasının patenti bugünkü Adalet Bakanı'na ait. Yine birinci kademe mahkemesinin uymamasına, güç vermeye, katkı sağlama bunu savunma aktivizmi de bugünkü Adalet Bakanı'na ait." diye konuştu.

Meclis'in Anayasa Mahkemesi kararlarına tam uyum konusunda kararlılığını göstermesi gerektiğini ifade eden Özel, belediyelere yapılan görevlendirmelerin de görüşmede gündeme geldiğini söyledi.

"Ara seçim" tartışmalarına da değinen Özel, bu konuda Kurtulmuş'a bir dosya sunduğunu belirtti.

Özel, "Uzlaşıyı aramanın Meclis Başkanının görevleri arasında olduğunu kendisine ifade etme imkanı bulduk. 'Bu sürecin sonunda ne noktadayız?' derseniz bir kere bütün muhalefetin ara seçim istediği bir noktadayız. Ara seçimin bir Anayasa amir hükmü olduğunun tartışma kalmadığı bir noktadayız." dedi.

Kurtulmuş'un başkanlığında Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanlarının davet edileceği bir danışma kurulunun kaçınılmaz olduğunu savunan Özel, "O kurul toplandığında oradan uzlaşı çıkar çıkmaz ara seçimi, anayasaya uyulmasını savunanlarla anayasaya direnme pahasına ara seçimden kaçanlar görünür hale gelebilirler. Durum bizim açımızdan bundan ibaret." diye konuştu.

Görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, Kurtulmuş'a teşekkür eden Özel, "ara seçim" tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Ara seçimden kaçmıyorsanız elinizi açın kardeşim. En geniş coğrafyada, varsanız genel çağrı yapalım. Siz en geniş coğrafyaya varsanız gelin ne ara seçimi, erken seçim yapalım. Biz hazırız. Ara seçimin 8 vekilli olanına da 30 vekilli olanına da genişletilmiş bir ara seçime de, varsa gücünüz, niyetiniz hemen bu haziranda, erken seçime de varız. Milletin dediği olacak. Ben arkama milletin rüzgarını almışım. Anayasanın arkasına saklanıp anayasayı çiğnemeye çalışmasın kimse."

Özel, "Erken veya ara seçim kararı çıkmaması halinde ne yapacaksınız? Belediye başkanlarını ve Parti Meclisini toplayacak mısınız, sine-i millet tartışması var, radikal bir karar çıkar mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Millet eline bir bayrağı verdiyse o bayrağı bırakmayacağız. Bu, Ulubatlı Hasan'dan beri böyle bayrağı bırakmayanlar kazanır. Zoru, saldırıyı, vücuda isabet eden oku, hançeri, kurşunu dosttan düşmandan gelen çelme bayrağı bırakmaya vesile kılamazsınız. O bayrak bırakılmayacak. Partide görevimizin başındayız. Meclis'te görevimizin başındayız. Belediyelerde görevimizin başındayız. Bunun dışındaki her formülü tüm seçenekleriyle değerlendiriyoruz. Hassas bir hatta yürüyoruz. O yüzden milletin elimize tutuşturduğu bayrağı bırakmayız."