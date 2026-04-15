TBMM Başkanı Kurtulmuş, Umman Şura Meclisi Başkanı Al Maawali ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Umman Şura Meclisi Başkanı Khalid Al Maawali ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta Umman'ın sıkıntılar yaşamasından üzüntü duyduklarını belirterek, savaş öncesinde arabuluculuk konusunda ortaya koyduğu samimi gayretlerinden dolayı Umman'a teşekkür etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'daki görüşmelerin kaldığı yerden devam ederek ateşkesin kalıcı hale gelmesi arzusunda olduklarını vurguladı. İsrail'in bölgedeki saldırganlığına dikkati çeken Kurtulmuş, Orta Doğu'nun bu hale gelmesine neden olan İsrail'in, İran'a yönelik saldırıyla birlikte Körfez ülkeleri ve İran arasında kalıcı bir düşmanlığın başlamasını murat ettiğini söyledi. Kurtulmuş, İslam dünyasının oynanan bu oyuna karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye olarak kardeş Umman ile ilişkileri her alanda geliştirmek istediklerini ifade ederek, mevkidaşı Al Maawali'yi PAB'ın Genel Kurulu kapsamında Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. - İSTANBUL

