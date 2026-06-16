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TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan'ı kabul etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan'ı kabul etti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan'ı kabul etti.

TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan'ı kabul etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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