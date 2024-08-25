TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafertepe'yi ziyaret etti

ZAFERTEPE'Yİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya Valiliği ziyaretinin ardından Zafertepe Zafer Abidesi Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma programına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kurtulmuş, Zafer Abidesi anıtına çelenk bıraktı. Burada Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı personeli subay bölgeyi tanıtıp, harekatı anlattı. Kurtulmuş, Zafer Abidesi Anıtı'ndan sonra Dumlupınar Şehitliği'ne geçti. Şehitlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. İl Müftüsü İrfan Açık'ın duasının ardından Kurtulmuş, şehit mezarlarına karanfil bırakırken, Seyir Terası'nı ziyaret etti.

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,