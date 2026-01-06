Haberler

MHP'li Yıldız: Raporu bu ay içerisinde çıkarırız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkanları ile bir araya geldi. MHP ve CHP temsilcileri, komisyon raporunun hazırlanacağına dair açıklamalar yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan ve başkanvekillerini kabul etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyon raporuna ilişkin, "Önümüzdeki günlerde yazılmaya başlar. Önce başlıklarda mutabık kalırız, raporu da bu ay içerisinde çıkarırız inşallah" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Emir ise zamanlama konusunun önemli olduğunu söyleyerek, "Ben partiler arasında zamanlama konusunda sorun çıkacağı kanaatinde değilim. Herkes yapıcı ve üstüne düşeni yerine getirme konusunda samimi davranıyor. Raporun gecikmemesinde yarar var. Bizler katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı devam ediyor.

