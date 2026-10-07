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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Şehit Polis Memuru Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde görevi başında uğradığı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi başında uğradığı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi başında uğradığı menfur saldırı sonucu şehid olan kahraman polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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