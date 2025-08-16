TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Pakistan'a Başsağlığı Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kardeş Pakistan halkının başı sağ olsun."

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
500
