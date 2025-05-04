TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e Geçmiş Olsun Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, saldırıya uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenin ardından saldırıya uğradı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile saldırıyı kınayarak, Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bir partinin genel başkanına hangi gerekçeyle olursa olsun yapılan saldırı asla kabul edilemez. Bu tür eylemler, sadece şahıslara değil, aynı zamanda demokrasimize ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır. Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu menfur saldırının failleri hakkında adli sürecin ivedilikle ve titizlikle yürütüleceğine olan inancımı ifade ediyorum." - ANKARA