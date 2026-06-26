TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eğitim öğretim yılı sonu mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler ve öğretmenleri tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan tüm evlatlarımızı, onların her zaman yanında olan kıymetli ailelerini ve büyük bir özveriyle emek veren fedakar öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Sevgili çocuklar, gençler, karne sevincini dolu dolu yaşamanızı, huzurlu, sağlıklı, mutlu ve verimli bir yaz tatili geçirmenizi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.