TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yazar Nurettin Topçu'yu anma mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyolog ve felsefeci Nurettin Topçu’yu vefatının 51. yılında sosyal medyadan yayımladığı mesajla andı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51. yılında andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Ahlak, adalet ve vicdanı merkeze alan fikirleriyle, şahsiyet sahibi nesillerin yetişmesine ışık tutan Nurettin Topçu'yu vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."
Kaynak: AA / Meriç Ürer