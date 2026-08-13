Haberler

Kurtulmuş'tan Gannuşi için özgürlük çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Kendisine gerekli tıbbi desteğin eksiksiz sağlanması, insan onurunun gerektirdiği adil ve insani koşullara kavuşturularak özgür bırakılması en büyük temennimizdir" "Türkiye ve Tunus halkları arasındaki köklü kardeşlik bağlarının bir gereği olarak, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri ve eski Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin açlık ve ilaç grevini sonlandırdığını hatırlatarak, "Kendisine gerekli tıbbi desteğin eksiksiz sağlanması, insan onurunun gerektirdiği adil ve insani koşullara kavuşturularak özgür bırakılması en büyük temennimizdir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "barış, demokrasi ve dayanışma mücadelesinin sembol isimlerinden" şeklinde nitelendirdiği Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi'nin lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin durumuna ilişkin gelişmeleri hassasiyetle takip ettiğini belirtti.

Gannuşi'nin, sağlık durumunu takip eden ekibin talebi üzerine açlık ve ilaç grevine son verdiğini anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İleri yaşı ve mevcut sağlık sorunları dikkate alındığında, Gannuşi'nin içinde bulunduğu durumun ciddiyeti göz ardı edilmemelidir. Hayatını Tunus halkının geleceğine, özgürlüğe, adalete ve demokrasiye adayan Gannuşi, baskılara, sürgüne ve hapis cezalarına rağmen inandığı değerlerden ve demokratik mücadelesinden taviz vermedi. Geçiş sürecindeki demokratik tavrı, güçlü entelektüel birikimi ve fikirleriyle Tunus'ta ve uluslararası kamuoyunda geniş bir takdir kazandı. Türkiye ve Tunus halkları arasındaki köklü kardeşlik bağlarının bir gereği olarak, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum. Kendisine gerekli tıbbi desteğin eksiksiz sağlanması, insan onurunun gerektirdiği adil ve insani koşullara kavuşturularak özgür bırakılması en büyük temennimizdir."

Kaynak: AA
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası'ndan yıl sonu enflasyon tahmini! Sürpriz revize geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Makaslayan tır dehşet saçtı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıkan olmadı

Makaslayan tır dehşet saçtı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıkan olmadı
Burdur'da 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Burdur’da bir süredir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev

Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev
Osimhen ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isimden bomba transfer

Osimhen ve Icardi'yi getiren isim olaya el attı! Bombayı patlatıyorlar
Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?
Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi

Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi
Yıldız golcü İstanbul'a 2 kasa domatesle geldi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a 2 kasa domates getirdi