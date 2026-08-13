Kurtulmuş'tan Gannuşi için özgürlük çağrısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri ve eski Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin açlık ve ilaç grevini sonlandırdığını hatırlatarak, "Kendisine gerekli tıbbi desteğin eksiksiz sağlanması, insan onurunun gerektirdiği adil ve insani koşullara kavuşturularak özgür bırakılması en büyük temennimizdir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "barış, demokrasi ve dayanışma mücadelesinin sembol isimlerinden" şeklinde nitelendirdiği Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi'nin lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin durumuna ilişkin gelişmeleri hassasiyetle takip ettiğini belirtti.

Gannuşi'nin, sağlık durumunu takip eden ekibin talebi üzerine açlık ve ilaç grevine son verdiğini anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İleri yaşı ve mevcut sağlık sorunları dikkate alındığında, Gannuşi'nin içinde bulunduğu durumun ciddiyeti göz ardı edilmemelidir. Hayatını Tunus halkının geleceğine, özgürlüğe, adalete ve demokrasiye adayan Gannuşi, baskılara, sürgüne ve hapis cezalarına rağmen inandığı değerlerden ve demokratik mücadelesinden taviz vermedi. Geçiş sürecindeki demokratik tavrı, güçlü entelektüel birikimi ve fikirleriyle Tunus'ta ve uluslararası kamuoyunda geniş bir takdir kazandı. Türkiye ve Tunus halkları arasındaki köklü kardeşlik bağlarının bir gereği olarak, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum. Kendisine gerekli tıbbi desteğin eksiksiz sağlanması, insan onurunun gerektirdiği adil ve insani koşullara kavuşturularak özgür bırakılması en büyük temennimizdir."

Kaynak: AA