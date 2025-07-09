TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MİT Başkanı Kalın'a Ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MİT Başkanı Kalın'a Ziyaret
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile 'Terörsüz Türkiye' sürecini görüştü. Kalın, süreçte gelinen aşama hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.

MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşamaya ilişkin TBMM Başkanı Kurtulmuş'a kapsamlı sunum yaptı. Ayrıca kabulde, silahların teslim edilmeye başlanması ve sonrasında izlenecek yol haritası ile TBMM'de "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulması planlanan komisyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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