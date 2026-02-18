TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin mesaj Açıklaması

Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na yönelik, "Genel Kurulumuza düşen sorumluluk, bu tecrübeyi milletimizin beklentileri ve kamu vicdanının hassasiyetleriyle birlikte gecikmeksizin yasama gündemine taşımaktır. Önerilen yasal düzenlemeleri titizlikle hayata geçirirken, kardeşlik hukukunu pekiştiren ve toplumla uyumu güçlendiren ilkeleri koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 21. toplantısını, müşterek hedefleri Komisyon raporuna yansıtarak tamamladığını belirtti.

Aylar boyunca farklı kanaatleri aynı masada buluşturan, Meclis zemininde meşru temsili esas alan, şeffaflık ve karşılıklı saygıyla ilerleyen istişareler yürüttüklerini dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu süreçte bir kez daha ortak vatanımızın esenliği uğruna can veren aziz şehitlerimizin emanetini, fedakarlıklarıyla mümtaz gazilerimizin vakur duruşunu hatırladık. Her birini minnetle yad ediyorum. Komisyon'da nitelikli çoğunlukla kabul edilen rapor, güvenliği tahkim ederken hukuk devleti ilkesini, temel hak ve hürriyetler ile toplumsal bütünleşmeyi aynı anda güçlendiren bir yol haritasına dönüşmüştür. Genel Kurulumuza düşen sorumluluk, bu tecrübeyi milletimizin beklentileri ve kamu vicdanının hassasiyetleriyle birlikte gecikmeksizin yasama gündemine taşımaktır. Önerilen yasal düzenlemeleri titizlikle hayata geçirirken, kardeşlik hukukunu pekiştiren ve toplumla uyumu güçlendiren ilkeleri koruyacağız."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu vesileyle Komisyon çalışmalarına katkı sunan tüm siyasi parti temsilcileri ile genel başkanlarına, Komisyon'da dinlenen kıymetli katılımcılara, TBMM idari teşkilatına ve sürecin sağduyulu bir şekilde takip edilmesini sağlayan basın emekçilerine teşekkür ederek, "En büyük teşekkür, sabrıyla ve desteğiyle ülkemizin ortak geleceğine sahip çıkan aziz milletimizedir. Raporun, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA " / " + Seval Ocak -
